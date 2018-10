Secondo il Corriere, la Juventus vuole l'ala Parigini del Torino: "Si è fatto subito avanti il Sassuolo. La tecnica non è nuova: la società emiliana è ormai una vera alleata della Juve. Così fa anche da apripista per future operazioni di mercato. Ora la valutazione di Parigini è tornata stabile sui 5 milioni, ma per il club del presidente Urbano Cairo il giocatore è incedibile. E si sta già pensando a un nuovo contratto, visto che quello attuale scadrà nel giugno del 2020.Parigini è nel futuro granata (...)".