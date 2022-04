Un reparto mai al completo, dunque un allenatore mai sereno. O comunque impossibilitato a sperimentare, soprattutto quando ha avuto tempo e modo di capire la sua. Eccoci di nuovo al dunque:, proprio quando ha ricominciato a sperimentare, con la fiducia di avere un reparto un po' più profondo. Tornato, è ripartita la missione della mediana a due, con la chiara richiesta adi sacrificarsi per il bene collettivo. Quanto provato in settimana, la sfortuna gliel'ha tolto in mezz'ora.Non è una novità: ormai Max, come l'ambiente, ci ha fatto il callo. Per un periodo della stagione, ogni centrocampista ha avuto un problema fisico e contro l'Inter è crollato l'unico integro in una stagione sfortunata. Si è fermato Locatelli: lesione al collaterale destro e un mese di stop. Si va ad aggiungere alla lista già fitta: è tra, ma soprattutto in compagnia di, con il quale condivide anche la speranza di un veloce recupero. Quanto veloce? Non prima di, dunque del match con il Venezia, a prescindere dai progressi attesi: vuol dire affrontare tutto aprile con appena tre centrocampisti di ruolo, la stessa sofferenza di marzo - con qualche partita in meno da disputare - e identiche difficoltà nel far progredire il reparto.