Nel centrocampo della Juventus l’anno scorso ha trovato molto spazioe la sua crescita è uno dei migliori risultati del lavoro fatto con la seconda squadra. Fagioli ha fatto così bene che su di lui, considerata da molti il campionato più importante al mondo.- In queste settimane c’è stato un sondaggio di un club inglese, che ha bussato alla porta per capire se ci fossero margini per una trattativa. La risposta? “Fagioli non è in vendita”.. Al momento però la posizione della Juve è questa: Fagioli non è in vendita e anzi, vorrebbero tenerlo a lungo.- Alla sua prima stagione in Serie A ha giocato quasi 40 partite stagionali, debuttando in Europa (Champions ed Europa League) e facendo anche le prima presenza in Nazionale.. Lo volevano Cremonese (di nuovo) e Sampdoria il club ha deciso di tenerlo a Torino; ora a bussare alla porta è la Premier, ma la risposta della Juve è sempre la stessa.