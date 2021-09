Laha pubblicato attraverso il suo sito web il report di tutte le operazioni concluse nel corso del mercato estivo 2021/22. Sono in totale 60 fra prestiti, acquisizioni e cessioni.Ecco l'elenco di tutti i movimenti di mercato della sessione estiva, terminata il 31 agosto.Felix Alexandre ANDRADE SANCHES CORREIA - cessione temporanea con opzione-controopzione a Parma;Petro BERUATTO - cessione temporanea con opzione-controopzione a Pisa;Matteo Luigi BRUNORI - cessione temporanea a Palermo;Riccardo CAPELLINI - cessione temporanea a Mirandes (SPA);Giorgio CHIELLINI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;Alessandro CITI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;Luca CLEMENZA - cessione temporanea biennale a Pescara;Luca COCCOLO - cessione temporanea con opzione-controopzione a SPAL;Mattia COMPAGNON - esercizio diritto di opzione per acquisizione definitiva da Udinese;Douglas COSTA DE SOUZA – risoluzione cessione temporanea a Bayern Munchen (GER);Douglas COSTA DE SOUZA - cessione temporanea a Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (BRA);Nicolò CUDRIG - tesseramento per svincolo da Federazione francese;Dario DEL FABRO - cessione temporanea a Seraing (BEL);Mattia DEL FAVERO - cessione temporanea con opzione-controopzione a Cosenza;Filippo DELLI CARRI - cessione temporanea a Salernitana;Ferdinando DEL SOLE - cessione temporanea ad Ancona Matelica;Merih DEMIRAL - cessione temporanea con opzione ad Atalanta;Wesley David DE OLIVEIRA ANDRADE - cessione temporanea a Sion (CHE);Alessandro DI PARDO - cessione temporanea a L.R. Vicenza Virtus;Cristiano Ronaldo DOS SANTOS AVEIRO - cessione definitiva a Manchester United (UK);Radu Matei DRAGUSIN - cessione temporanea a Sampdoria;Nicolò FAGIOLI - cessione temporanea a Cremonese;Gianluca FRABOTTA - cessione temporanea con opzione-controopzione a Hellas Verona;Nikolai Baden FREDERIKSEN - cessione definitiva a Vitesse (NLD);Stefano GORI - cessione temporanea a Como;Paolo GOZZI - cessione temporanea con opzione-controopzione a Fuenlabrada (SPA);Albian HAJDARI - risoluzione cessione temporanea biennale a Basel (CHE);Dean Donny HUIJSEN - tesseramento per svincolo da Federazione spagnola;Mohamed Amine IHATTAREN - acquisizione definitiva da PSV (NLD);Mohamed Amine IHATTAREN – cessione temporanea a Sampdoria;Grigoris KASTANOS - cessione temporanea con opzione-controopzione a Salernitana;Bioty Moise KEAN - acquisizione temporanea biennale con obbligo riscatto da Everton (UK);Mirco LIPARI - cessione temporanea a Juve Stabia;Manuel LOCATELLI - acquisizione temporanea biennale con obbligo riscatto da Sassuolo;Alejandro Jose MARQUES MENDEZ - cessione temporanea a Mirandes (SPA);Alessandro MINELLI - cessione temporanea a Cosenza;Alvaro Borja MORATA MARTIN – prolungamento acquisizione temporanea con opzione da Atletico Madrid (SPA);Tarik MUHAREMOVIC - tesseramento per svincolo da Federazione austriaca;Erasmo MULE’ - cessione temporanea a Cesena;Joseph NONGE BOENDE - acquisizione definitiva da Anderlecht (BEL);Lucas OLIVEIRA ROSA - cessione definitivia a Real Valladolid (SPA);Marco OLIVIERI - cessione temporanea con opzione e obbligo riscatto a Lecce;Martin PALUMBO - acquisizione temporanea con opzione da Udinese;Daouda PEETERS - cessione temporanea con obbligo riscatto a Standard Liegi (BEL);Kaio Jorge PINTO RAMOS - acquisizione definitiva da Santos (BRA);Marko PJACA - cessione temporanea con opzione a Torino;Amedeo POLETTI - cessione definitiva con diritto di riacquisto ad Albinoleffe;Fabrizio POLI - acquisizione definitiva da Virtus Entella;Hamza RAFIA - cessione temporanea con obbligo riscatto a Standard Liegi (BEL);Filippo RANOCCHIA - cessione temporanea a L.R. Vicenza Virtus;Cristian ROMERO - esercizio diritto di opzione da parte dell'Atalanta per l’acquisizione definitiva;Alessandro SERSANTI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;Elias Sebastian SOLBERG - acquisizione definitiva da Ullensaker Kisa IL (NOR);Idrissa TOURE - cessione definitiva a Pisa;Giuseppe VERDUCI - cessione temporanea a Grosseto;Jakub VINARCIK - acquisizione definitiva da Kosice (SVK);Nikita VLASENKO cessione temporanea a SBV Excelsior (NLD);Giacomo VRIONI - cessione temporanea a WSG Tirol (AUT);Luca ZANIMACCHIA - cessione temporanea a Cremonese;Emanuele ZUELLI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;