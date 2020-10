Nessuna lesione per Bonucci, che dovrebbe partire dal primo minuto nella sfida di oggi contro il Barcellona. Sicura l'assenza invece di Matthijs de Ligt, che sta recuperando dall'operazione alla spalla ma potrebbe bruciare tutti i tempi: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti l'olandese potrebbe rientrare almeno tra i convocati già per la sfida di domenica pomeriggio contro lo Spezia. Il giocatore si è allenato con il gruppo, sta bene e vuole fare di tutto per esserci, ma manca l'ok dei medici che non è ancora arrivato.