Nuovo stop per Merih Demiral. Il difensore turco salta il Parma, non è tra i convocati della Juve per questa sera. Il motivo? Un affaticamento muscolare, questa la ragione dello stop: potrebbe saltare anche la Fiorentina, al momento è in dubbio per la prossima giornata. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni alla ripresa degli allenamenti.