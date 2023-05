. E' questa una delle fotografie più efficaci per raffigurare l'aprile orribile che lasi è appena lasciata alle spalle sul piano dei risultati e pure delle prestazioni. Una squadra incapace di pungere i propri avversari e dunque di spaventarli, complice una fase offensiva che ormai da diversi mesi è il vero tallone d'Achille della formazione di Massimiliano Allegri. Altrettanto emblematico è il fatto che, contro l'Hellas Verona, lo scorso 1° aprile e, a bersaglio domenica sera a Bologna riscattando il precedente errore dal dischetto.: sono statistiche impietose che immortalano come, al di là dei vari problemi fisici che a turno hanno toccato tutti e dei fisiologici momenti di appannamento, la vera causa dei mali della Vecchia Signora risieda nell'atavica incapacità di proporre una manovra corale in grado di esaltare il talento dei singoli., in cui in più di una circostanza sono stati il solito Rabiot - capocannoniere alla pari dell'ex centravanti della Fiorentina considerando tutte le competizioni - e i difensori a metterci una pezza.- In prestito dal Marsiglia per 800.000 euro,(più di 2 di bonus) pagabili in tre esercizi, il polacco sarà un calciatore della Juve anche l'anno prossimo e, visto che le vicissitudini di campo ed extra-campo hanno suggerito di rinviare l'incontro decisivo col suo entourage. In ordine di percentuale e di importanza,che, al netto di una stagione lontana dalle migliori previsioni, potrebbe decidere di valurare un prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno indipendentemente dalla ribalta della massima competizione europea., veri e propri equivoci tecnico-tattici tra le mani di Allegri edi uno dei due per dare una mano ai conti resi già pericolanti dalle gestioni delle precedenti gestioni., riscattato ufficialmente per 28 milioni di euro più 7 di bonus dall'Everton e oggi. I ripetuti stop di natura fisica e un rendimento caratterizzato da alti e bassi, che non ne hanno favorito tuttora il salto di qualità, rappresentano al tempo stesso un aspetto che la Juve dovrà considerare per la costruzione della squadra del futuro. Pensieri rivolti al domani: oggi, a partire dal prossimo match di campionato contro il Lecce, serve ritrovare la via del gol smarrito.