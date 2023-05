ma deve tornare a giocare come si deve . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 1, 2023

Potessi sarebbe uno dei primi che sceglierei — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 1, 2023

In questo periodoe non perde occasione per commentare su Twitter le vicende e le vicissitudini del club bianconero. Fra ieri e oggi,, presidente di Stellantis e ad di Exor, la cassaforte proprietaria del pacchetto di maggioranza della Juve,, Lapo ha commentato con due cuori, uno bianco e uno nero, e la frase: ""., per il quale una buona fetta del popolo juventino chiede a gran voce un ritorno, in un ruolo dirigenziale,".