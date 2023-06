E’ del tutto comprensibile perché. Non tanto perché(anzi il club finisce per risparmiare), ma perché, di fatto, cedeQuanto sia stato virtuoso quel modello lo sanno non solo i tifosi del Napoli che si sono goduti, ima anche i molti presidenti o amministratori delegati che avrebbero voluto avere chi compra a poco, fa valorizzare i talenti dal proprio allenatore e vende a dieci volte tanto.Una vulgata fin troppo diffusa è portata a sottostimare o, peggio, a deprezzare il lavoro dei direttori sportivi, visto che alla fine - si sostiene - contano sono i calciatori.E, se contano solo quelli che vanno in campo,Solo perché contorca il paltò e le budella in panchina?A proposito di panchina,Ora sarà bello scoprire cosa accadrà al suo arrivo alla Juventus.Io credo che, anche da questi particolari, si possa giudicare una situazione., sia perché l’allenatore preferiva il più allineato Manna (resterà direttore sportivo). Infatti gli amici di Allegri - e tra i giornalisti ce ne sono più di quanti non siano i tifosi che lo sostengono - furono abili, un mese fa, a ribadire che l’allenatore non aveva posto alcun veto su Giuntoli, anche perchè un irrigidimento del tecnico avrebbe potuto portarlo al suo esonero. Oggi, viceversa, raccontano cheCome tutti gli innovatori e gli uomini di successo,. Già Allegri ha in uggia Calvo, che tratta come un maggiordomo, figurarsi adesso che si sentirà stretto tra Calvo e Giuntoli.Però - e l’ho già detto - la Juve la sua scelta l’ha fatta, anche se non può esplicitarla.. Giuntoli avràquindi a lunga scadenza, ad Allegri sono rimasti due anni con la clausola. Quale clausola? Quella che ha svelato Luciano Moggi. I. Capito perché, dopo quasi ogni partita, Allegri ribadiva -per la verità giustamente - che la Juve era seconda, terza o quarta e non settima come si è piazzata dopo la penalizzazione?Oscura la storia della proposta araba:. E c’è chi giura che, di fronte a novanta milioni per tre anni, Allegri in Arabia ci sarebbe andato a piedi.