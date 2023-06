Domani è il 30 giugno ed è il giorno in cui scade la penultima annata del contratto di Giuntoli col Napoli. In teoria, De Laurentiis dovrebbe liberarlo ma il condizionale è d'obbligo, perché sembra che il presidente voglia prima ricevere da Giuntoli la certezza scritta della sua rinuncia ai compensi che gli sarebbero ancora dovuto (premi e quant'altro). La richiesta alla Juve di pagare il cartellino di Zielinski non trova conferme, e comunque la Juventus quei soldi li investirebbe per Milinkovic-Savic non certo per il centrocampista polacco.







Ritardare comunque il via libera a Giuntoli sa comunque soltanto di dispetto alla Juve, costretta a chiedere una deroga alla FIGC nel caso in cui ADL lasciasse andare via il proprio DS dopo il 1 luglio, quando scatterebbe l'ultimo anno di contratto col club partenopeo.



ADL sa quanto i napoletani detestano la Juventus e su questo sentimento di ostilità ci gioca, e ritarda apposta il suo via libera a Giuntoli sapendo di far godere la propria tifoseria.