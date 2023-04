Matias Soulè, ala destra argentina, è uno dei tanti nomi che la Juventus ha promosso in prima squadra dalla Next Gen. Il classe 2003 ha recentemente rilasciato un'intervista a TNT Sports toccando diversi temi: dalla Juventus alla convocazione in nazionale.



ANGEL'S BOY - Inizialmente ha espresso la sua ammirazione per Di Maria: "Ogni giorno provo a rubare qualcosa ai calciatori della prima squadra, provo ad osservare ogni minimo dettaglio di ciascuno di loro e ovviamente di Di Maria, che è mancino come me, gioca sul mio stesso lato: mi piace tutto di lui, è eccezionale. Ha una qualità incredibile. Mi ha anche spiegato come dove colpire la palla quando sono in dribbling, sto imparando tanto."



BEST FRIEND - Il giovane ha parlato anche del suo grande amico Enzo Barrenechea, anche lui prodotto del vivaio bianconero: "Sono contento l'abbiamo confermato in prima squadra, è come un fratello per me, siamo tutti i giorni insieme."



ALBICELESTE - In conclusione, Soulé ha raccontato la sua esperienza in nazionale: "Ero a consocenza del fatto che potevo essere chiamato per il Mondiale Under 20, mi si avvicinò il direttore della Next Gen dicendomi della convocazione. Pensavo fosse per l'Under 20, e invece era per la nazionale maggiore: è stata una cosa pazzesca. Inizialmente ero molto timido i primi allenamenti, poi il ct Scaloni mi ha consigliato di sciogliermi un po'."