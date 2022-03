Il giovane talento della Juventus Under 23 Soule parla ai canali ufficiali del club: "Un giorno sono andato all'allenamento della Under 23 e il direttore Manna mi ha detto che avrebbero potuto convocarmi per la Nazionale. Pensavo fosse per la U20 ma mi disse che era la maggiore. Io pensavo che scherzasse, non potevo crederci, l'ho abbracciato come un padre".