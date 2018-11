Un solo episodio arbitrale ha fatto discutere nel corso della partita di ieri sera tra Juventus e Spal. Si tratta dell'autogol di Felipe annullato nei primi minuti della partita, con il risultato fermo sullo 0-0. Ecco l'opinione de La Gazzetta dello Sport nella propria moviola a riguardo:



"Al 9’ Gomis rimette corto dal fondo per Felipe, che tocca il pallone proprio mentre varca la linea dell’area di rigore. Sugli sviluppi dell’azione la Juventus recupera palla e segna la rete del vantaggio grazie ad un cross di Douglas Costa che Felipe mette nella propria porta, ma a quel punto l’arbitro La Penna ha già interrotto il gioco. Cosa ha sanzionato? Il direttore di gara ha ritenuto irregolare la rimessa del portiere della Spal, probabilmente perché il pallone non era completamente uscito dall’area quando lo ha intercettato Felipe (mentre non è chiaro se Mandzukic fosse dentro o fuori dall’area al momento del rinvio). Comunque, come prevede il regolamento, si riprende con una nuova rimessa dal fondo".