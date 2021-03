La Juve è in difficoltà, poi entrano Bernardeschi e Morata, la partita cambia in un amen. Sono loro a "salvare" la Juve, che poi raddoppio con il sempre ottimo Chiesa e dilaga con Ronaldo nel finale. Restano alcune prove sottotono, mentre lo Spezia incassa tre reti ma non perde un grammo di credibilità. Queste le pagelle di Calciomercato.com.gioca quasi da libero, non trema e a tempo scaduto para un rigore a Galabinov.ogni tanto qualche sbavatura c'è, ma nel complesso non delude maireagisce alla pessima prova di Verona, comanda la difesa con personalità ma chiude al 94' con un intervento che il Var punisce con il rigore.centrale puro, si adatta ma si vede che non è a suo agio.De Ligt si ferma e allora tocca a lui, subito ammonito poi pasticcia sempre un po' troppo (16' stche sorpresa! Entra bene ed è subito decisivo, metà del gol di Morata è suo. E pure la rete di Chiesa è in parte sua)ci prova sempre e comunque, altro gol di pura rabbia (27' stentra che la gara è chiusa)ruba palla, poi la perde, poi sbaglia, poi si rialza...in confusione. Ma il break con assist per il 3-0 vale la sufficienza.quando allunga lascia intendere che potrebbe inventare qualcosa di importante, ma illude e non mantiene le promesse.corsa e sacrificio, non è al meglio e si vede (16' stgli bastano pochi secondi per trovare il gol decisivo).prova a essere più propositivo, ma poi appare sempre troppo molle al momento opportuno (43' st).: ha una palla buona nel primo tempo e colpisce in pieno la base del palo, per il resto finisce spesso per bisticciare col pallone e il cielo, ma non molla mai nemmeno in una serata così. E a ridosso del 90' trova il golAll.perde pezzo dopo pezzo, ma non perde la calma. Lo Spezia gioca bene e crea parecchi grattacapi, alla fine la Juve vince e lo fa grazie al doppio cambio, appena effettuato.para il parabile, quando non ci arriva lo salva il palo una volta, poi è costretto a raccogliere la palla nel sacco.l'anello debole della difesa spezzina è lui.con esperienza e senso della posizione, finché lo Spezia tiene è soprattutto merito suo.: viene puntato ma non lascia ma il fianco ai bianconeri.Chiesa è il peggior cliente possibile (40' st).ritmo e creatività, a volte esagera ma si fa sentire.non un fulmine ma comunque positivo (40' st).: leader, come tale gioca e trascina (27' st: uno spezzone di pura sostanza).: corsa e sacrificio, per Italiano è insostituibile.fa reparto quasi da solo, che sportellate con Demiral (27' stsul 2-0 c'è poco da fare, a tempo scaduto spreca malamente un rigore).ci prova e ci riprova, alla fine è il più pericoloso. Ma dopo un buon avvio poi sparisce (27' st: dà segnali di vivacità).All.lo Spezia ha idee chiare e nessuna paura, questa volta non porta a casa punti ma lascia comunque la sensazione di essere una squadra vera e sempre interessante.