All'Olimpico, durante Lazio-Juve, si è visto una prova opaca dei bianconeri ed un Cristiano Ronaldo particolarmente nervoso. Come riporta Sky Sport, lo stato d'animo dell'attaccante portoghese era dettato dal fatto che i compagni non riuscissero a imbeccarlo con continuità. Il suo movimento più importante consiste nel far finta di andare incontro e poi cercare la profondità. Senza Pjanic e Bonucci in campo, però, i bianconeri hanno faticato a trovare CR7. "Palleggiano troppo, fanno troppi tocchi, devono lanciarmi in profondità", diceva Ronaldo ad Allegri durante la prima ora di gioco, quando la Lazio ha praticamente dominato la Juve.