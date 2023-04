: tutti in apprensione quando si ferma, chiede aiuto, scoppia in lacrime spaventato. Prima era stato perfetto sui tiri di Coates e Pedro Gonçalves, fortunato quando un suo lancio sbagliato rischiava di spalancare la porta al vantaggio ospite. E tutti, noi compresi, tifano per lui (44' ptentra a freddo, è comunque una garanzia e nei minuti di recupero compie due miracoli in pochi secondi): dalla sua parte non si passa. Ha sofferto per mesi, ma da Friburgo in poi è quasi sempre uno dei migliori della Juve. Se poi trova pure il gol decisivo, la favola è servita...decisivo, domina la sua zona di competenza, sventa un gol e forse due.cresce però col passare dei minuti.freno a mano tirato, usa tutta l'esperienza che ha.la Juve non digerisce un assetto così offensivo, gira a vuoto dovendo essere in troppi posti contemporaneamente. Meglio, molto meglio, dopo l'ingresso di Fagioli (40' st).ci prova quasi da solo a dare sostanza ed equilibrio.: perde i duelli con Ricardo Esgaio ed Edwards, con Chiesa se la intende solo a sprazzi (18' stha messo a posto la squadra con il suo ingresso in campo).si abbassa anche più del solito per dare un senso a una manovra che non c'è. Che palla per Chiesa in avvio... (40' st: tenta qualche strappo, non gli riesce. La palla buona gliela serve Di Maria, è più bravo Adan però. E poi si sacrifica a tutta fascia.: sbaglia scelte e misure, ma fornisce un punto di riferimento continuo per i compagni (18' stpronti via e si fa subito ammonire, un gol gli servirebbe per mille motivi, intanto mette lo zampino - anzi la testa - nell'azione dell'1-0).Allazzarda una Juve spericolata, si rivela squilibrata. Poi rimette le cose a posto e vince.si salva nel primo tempo sul tiro di Chiesa, ma gira a vuoto nel flipper che porta al gol di Gatti.esce per infortunio a fine primo tempo, prima era comunque sua la mattonella più traballante là dietro (49' pt Diomandé 6: entra col giusto piglio.)roccioso, di presenza, anche nell'area opposta.dalle sue parti si aggira Di Maria, il compito più duro è suo.vince il duello sulla destra (32' st).: taglia e cuce, sempre al posto giusto.ha qualità, le mette in mostra ma si divora il gol del pareggio.accetta la sfida di Cuadrado, non la perde (17' stnon si vede e non si sente).: quando si innesca è un problema per la Juve, salta l'uomo e crea pericoli (32' st).: troppo leggero per scalfire il muro Bremer (17' st Arthur: non fa meglio del compagno che sostituisce).finisce per perdersi tra le linee.All.: lo Sporting parte bene ma non approfitta di un primo tempo sotto controllo. Se ne riparla a Lisbona.