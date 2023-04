L'extra campo ha fatto da padrone nel day before della sfida di Europa League che questa sera a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Torino vedrà la Juventus affrontare lo Sporting Lisbona. Eppure il campo può farla ancora da padrone per Massimiliano Allegri che proprio attraverso la seconda competizione europea per club può sia alzare un titolo che in una stagione disastrata dalle penalità non potrebbe togliergli nessuno, sia centrare la qualificazione alla prossima Champions difficile oggi in campionato. Dall'infermeria l'allenatore toscano recupera Alex Sandro e Vlahovic, ma l'attesa più grossa è per la presenza o meno in campo di Paul Pogba.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juventus-Sporting Lisbona, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, con calcio d'inizio a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Torino sarà trasmessa in tv sia da Dazn che da Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (413). Inoltre la gara sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc anche attraverso le app di Dazn, SkyGo e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Di Maria. All. Allegri.

Sporting (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.