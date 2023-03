Non solo le sfide di Champions., alle ore 13,La formazione di Mourinho andrà in Olanda per affrontare il Feyenoord mentre, grande favorita per il successo della seconda competizione internazionale per club. Portoghesi che quindi, anche contro la Juventus, reciteranno il ruolo di underdog, alla ricerca di una nuova clamorosa affermazione per centrare una vittoria dell’Europa League, sfiorata solamente nel 2005, dove i biancoverdi vennero sconfitti proprio al José Alvalade di Lisbona – stadio di casa – contro il CSKA Mosca.Lo Sporting Clube de Portugal non è una squadra da sottovalutare. In Europa, la compagine allenata da Ruben Amorim ha già dato prova di avere un certo feeling con le competizioni internazionali – in ultimo, il successo ai rigori contro l’Arsenal, capolista in Premier League -.– complici le due sconfitte subite dal Marsiglia nel Girone D con Tottenham ed Eintracht Francoforte –– 12 febbraio, 2-1 per mano del Porto – e sono reduci da 4 vittorie consecutive, di cui le ultime 3 senza incassare nemmeno un gol. Solidità difensiva e tanto, tanto talento nel reparto offensivo.Esterno d’attacco nel 3-4-3 o, in alternativa, trequartista dalle spiccate capacità offensive nel 3-4-2-1,Nel 2021 – anno che ha riportato lo Scudetto a Lisbona dopo 19 lunghe stagioni – ha vinto la classifica cannonieri con ben 23 centri. Ritornando all’attualità,palla sottratta a Jorginho, due passi in avanti oltre il centro del centrocampo e. Il destino, per la giovane stella dello Sporting, sembra ormai segnato in vista dell’estate.. Campionato inglese che terrà d’occhio anche il giovane Goncalo Inacio, 21enne difensore centrale, ieri protagonista con la trasformazione di uno dei calci di rigore che ha regalato la qualificazione ai quarti. Ma gli uomini di Amorim vogliono concentrarsi sul presente, per regalare una nuova impresa ai propri tifosi. Lo Sporting darà del filo da torcere alla Juventus, pront a stupire ancora.: Adan; Gonçalo Inacio, Coates, Matheus Reis; Bellerin, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Paulinho, TrincaoIl club bianconero, però, potrà contare anche sull’apporto dello statistiche.. Champions che i bianconeri chiusero ai quarti di finale, sfiorando la clamorosa impresa al Bernabeu.