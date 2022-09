Era l'uomo più atteso, ancora di più del fischiatissimo Adrien Rabiot e a maggior ragione in considerazione dell'assenza di Di Maria: il grande ex Leandro Paredes è una delle luci della Juventus, che esce sconfitta ma non del tutto ridimensionata dall'esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Dopo la prova con alti e bassi di Firenze, il centrocampista argentino sembra già poter essere l'uomo in più per Max Allegri.