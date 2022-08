Oggi è un giorno di vigilia in casa Eintracht Francoforte. Dopo lo scioccante esordio di venerdì scorso in Bundesliga con la sconfitta in casa per 6-1 contro i campioni di Germania del Bayern Monaco, domani sera (mercoledì) la squadra allenata da Glasner sfida i campioni d'Europa del Real Madrid. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21 all'Olympic Stadium di Helsinki, dove si gioca la Supercoppa europea.



JUVE SU KOSTIC - Resta ancora da vedere se alla trasferta in Finlandia parteciperà anche Filip Kostic. Il numero 10 è infatti al centro di una trattativa di mercato con la Juventus. Dopo essersi accordati con il nazionale serbo classe 1992 per un contratto triennale fino a giugno 2025 con un ingaggio da 2,7 milioni di euro netti a stagione, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per trovare un'intesa anche con il club tedesco. I contatti delle ultime ore hanno limato le distanze tra domanda e offerta: 15 milioni di euro ok, il prezzo è giusto. Ballano soltanto i bonus: compresi (come vorrebbe la Juve) o no, come preferirebbe l'Eintracht.