Secondo La Gazzetta dello Sport, per il prossimo mercato la Juventus mira a un esterno sinistro di ruolo: "C’è solo Alex Sandro, mentre Frabotta è ancora acerbo (ma crescerà) e Luca Pellegrini in prestito. Danilo può migliorare. Emerson è una soluzione, ma Pirlo chiede un laterale che sappia sbrigarsela anche da centrale. Il Demiral prima del grave infortunio poteva essere un ideale terzino-stopper, ma a destra. E comunque: ci sono i soldi per due operazioni al mercato di riparazione? Tra Covid e ultimi bilanci, difficile. Il più necessario? Un regista".