Secondo Marca, il Real Madrid non vorrebbe vendere Cristiano Ronaldo. Ma in queste è spuntata una clamorosa promessa da parte di Florentino Perez al giocatore: se insisterà ancora per andare via, il Real in segno di rispetto dopo 9 anni insieme darà il via libera alla sua cessione facilitandolo nell'andar via. "Ottima notizia per la Juve che lo vuole a tutti i costi", si legge.