Attaccanti affermati ma non solo, nel mazzo di Fabio Paratici c'è anche un giovane inglese per l'attacco del futuro. Si tratta di Mason Greenwood secondo quando riporta il Mirror, attaccante del Manchester United classe 2001 che da quando i Red Devils hanno ceduto Lukaku sta trovando sempre più spazio. 43 presenze, 19 gol e 5 assist quest'anno tra tutte le competizioni; i bianconeri l'hanno seguito già tempo fa e a distanza di anni non hanno mollato lo sguardo da Greenwood, il talento del Manchester United che può sbarcare in Italia.