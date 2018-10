Non solo Paul Pogba e Adrien Rabiot. La Juventus è a caccia di un nuovo centrocampista e come riporta Tuttosport i bianconeri hanno messo gli occhi su Tanguy Ndombélé, centrocampista del Lione e della nazionale francese. Paratici lo ha visionato in occasione di Psg-Lione due settimane fa ed oltre ai bianconeri anche Tottenham e Manchester United hanno mostrato interesse verso il calciatore classe '96.