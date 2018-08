La Juventus, riporta Tuttosport, pensa ancora a Marcelo come rinforzo per la fascia sinistra. Il problema, a parte i costi dell’operazione (si dovrebbe trattare con il Real Madrid per una cifra ben più bassa della clausola rescissoria da 400 milioni), è nelle tempistiche, con il mercato di Serie A che chiuderà il 17 agosto. I bianconeri starebbero aspettando che in Spagna sia fatta totale chiarezza sulla situazione. Se Florentino Pérez aprisse alla trattativa, qualcosa si muoverebbe anche a breve.