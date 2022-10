Non si placa la rabbia dei tifosi delladopo la sconfitta in Champions League sul campo del Maccabi Haifa e le scuse dinon sono bastate. Anzi, il presidente bianconero è finito nel mirino della critica. Tanti messaggi sui social, sui cui è spuntato anche l'hashtag #AgnelliOut, ora accompagnati anche da striscioni. Uno è apparso nella notte all'Allianz Stadium, come si vede dai profili social di Curva Sud Juventus, con un contenuto inequivocabile: "".- Ben più enigmatico l'altro striscione esposto allo Stadium e che prende le difese di, il principale bersaglio della critica e destinatario dell'ormai celebre #AllegriOut. Lo striscione esposto nella notte recita: "".