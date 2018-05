Secondo La Gazzetta, in caso di squadre B in Lega Pro dal prossimo anno, la Juventus sarebbe pronta ad iscriversi. E ci andrebbero alcuni tra i tanti giovani bianconeri: ad esempio, Moise Kean e Riccardo Orsolini quest'anno avrebbero potuto far parte della squadra B, così come Mandragora o il portiere Del Favero. Tutti giovani che avranno una vetrina in più.