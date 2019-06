. A confermarlo è stato il nuovo presidente Langella: "Il Presidente Andrea Langella in relazione alle notizie che quotidianamente vengono riportate da alcuni Organi d’informazione, ed al fine di evitare equivoci ed inutili fraintendimenti, precisa che mister Fabio Caserta è e sarà l’allenatore della prima squadra”.Fiducia massima, quindi, a chi ha riportato la Juve Stabia in Serie B dopo sei anni. Nei giorni scorsi l'allenatore era entrato nel mirino del Frosinone che sta valutando diversi profili per il dopo Baroni ( QUI i dettagli) . L'allenatore, però, nonostante la tentazione di poter lottare per la promozione in Serie A, ha deciso, d'accordo con la nuova proprietà, di rispettare il contratto in essere con scadenza nel 2020. Dalla Serie C alla B, Caserta-Juve Stabia avanti insieme.