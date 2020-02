Juve Stabia-Crotone 3-2 (primo tempo 2-2)



Marcatori: 14' Forte (J), 24' Armenteros (C), 34' Benali (C), 37' Calo (J), 89' Addae (J)



Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Germoni, Troest, Fazio, Vitiello; Addae, Calo, Mallamo; Canotto (86' Rossi), Bifulco (72' Elia, 78' Ricci), Forte. All. Caserta.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo (67' Mustacchio), Messias, Barberis, Benali, Molina (79' Mazzotta); Armenteros (65' Crociata), Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Massimi



Ammoniti: 17' Germoni (J), 27' Addae (J), 40' Gerbo (C, 42' Marrone (C), 55' Fazio (J), 70' Bifulco (J), 88' Curado (C)