Un mercato conservativo. Con il futuro come priorità, più del presente., ormai non così lontano e da impostare in anticipo visto che si chiuderà a metà mese, non più alla fine come da anni nelle precedenti sessioni. La Juve però ha le idee molto chiare:a meno di emergenze, colpi da concludere in fretta, nessuna occasione come aveva potuto essere Rincon nel passato recente. L'intenzione bianconera è diversa.- Paratici lavorerà come sempre fatto prima perper quanto possibile, discorso valido per eventuali acquisti a parametro zero (Rabiot, comunque molto complicato) come è stato per Emre Can un anno fa; ma anche permessi nel mirino in questi mesi approfittando di un mercato che può aprire diverse porte. Tra questi c'è certamentedel Brescia, regista classe 2000 che ricorda Pirlo, lo vogliono tutti ma la Juve è in corsa per bloccarlo, dovrà studiare il percorso migliore per lui (Sassuolo?) e convincere Cellino, tutt'altro che semplice.Magari lasciarlo in prestito a Brescia, come la Juve farebbe percon la Sampdoria, prenotarlo senza prelevarlo subito ma ancora a Genova, il centrale danese piace tantissimo a Paratici ma l'Inter è assolutamente in corsa... e occhio alla Premier. Più complicato il discorsosu cui la concorrenza è folta, la Juve è iscritta alle pretendenti, ne ha già parlato con Raiola. Ma gennaio sarà più che mai il mercato della programmazione, non dell'immediato. Con i primi nomi già sottolineati in rosso...