Sono sempre di nazionalità francese i principali obiettivi della Juventus per il centrocampo: in cima alla lista di Paratici, scrive Tuttosport, ci sono Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il primo potrebbe chiudere l'accordo con il suo prossimo club già a febbraio, dopo aver rifiutato tutte le proposte di rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) del PSG. Per quanto riguarda il campione del Manchester United, resta difficile l'ipotesi di un trasferimento nel mercato invernale: per questo la Juve resta alla finestra in vista dell'estate.