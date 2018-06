Juventus stregata da Federico Chiesa tanto che la Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un’offerta importante per l’esterno Viola già nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno pronte due contropartite tecniche come Rolando Mandragora, centrocampista coetaneo di Chiesa reduce da un'ottima stagione in prestito al Crotone, e Marko Pjaca, talentuoso esterno d'attacco classe '95 che ha giocato l'ultima parte di stagione allo Schalke 04 in Germania. L’offerta comprerebbe anche un conguaglio economico per circa 50 milioni di euro.