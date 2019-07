La Juventus è sempre più vicina alla chiusura dell'affare De Ligt con l'Ajax. I discorsi tra i club stanno andando avanti anche in queste ultime ore, con le parti al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli di una trattativa che sta andando avanti da oltre un mese. Una vera e propria telenovela che è ormai giunta ai titoli di coda, con De Ligt pronto a vestirsi di bianconero già la prossima settimana.



I DETTAGLI - Restano da risolvere ancora alcuni dettagli legati ai bonus e alle modalità di pagamento, con i bianconeri che sono arrivati ad offrire circa 70 milioni di euro. Poco meno dei 75 chiesti dall'Ajax, con la distanza che è ormai prossima ad essere colmata dallo sforzo congiunto dei club, che vogliono arrivare alla fumata bianca e chiudere una trattativa estenuante che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Questione di dettagli, poi De Ligt potrà finalmente volare verso l'Italia per iniziare a lavorare con i nuovi compagni di squadra agli ordini di Maurizio Sarri.



VISITE MEDICHE - L'arrivo del giocatore a Torino è previsto già domani, con De Ligt che potrà svolgere le visite mediche già martedì. La situazione però resta in continua evoluzione, con la Juve che cercherà di chiudere il prima possibile. Ancora poche ore, insomma, e De Ligt sarà un nuovo giocatore della Juventus, con i tifosi che non vedono l'ora di abbracciarlo dopo averlo sognato per oltre tre settimane...