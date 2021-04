Uno striscione piuttosto eloquente è apparso fuori dallo Stadium nella serata di ieri, prima di essere rimosso. La firma non c'è, ma la presa di posizione sì, ed è quella dei tifosi bianconeri, che si lamentano per il momento che vive la Juve e per quanto sta succedendo anche extra campo. Uno striscione chiaro: "Avete a cuore solo social, sponsor e milioni. Pensate al Derby! Fuori i c...!!".