È ormai questione di ore per il tanto proclamato ritorno di Stefano Sturaro al Genoa.



Dopo lunghe settimane di contatti ininterrotti i rossoblù hanno trovato l'intesa con la Juventus per il passaggio in prestito del centrocampista cresciuto nel vivaio del grifone. L'accordo prevede un trasferimento temporaneo per i prossimi 18 mesi con il Genoa che potrà usufruire dell'obbligo di acquisto al raggiungimento di un determinato numero di presenze.



Alla Juventus, oltre a 8 milioni di euro, verrà girato l'intero cartellino del giovane centrocampista Luca Zanimacchia , ventenne di scuola Genoa già attualmente in prestito all'Under 23 bianconera.