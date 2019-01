Stefano Sturaro e il Genoa sono sempre più vicini.



A confermare il buon esito della trattativa in essere tra la società Rossoblu e la juventus, attuale proprietaria del cartellino del centrocampista sanremese, è stato questa mattina il direttore generale dei Liguri Giorgio Perinetti.



"Sturaro presto tornerà da noi - ha ammesso il dirigente del grifone ai microfoni di Radio 1 -Il nostro mercato è vivo anche in entrata perché dobbiamo dare una mano a Prandelli per migliorare la rosa e ottenere i risultati che ci siamo prefissati"'



L'accordo tra Genoa e Juventus che verrà perfezionato nei prossimi giorni dovrebbe prevedere un prestito oneroso per 18 mesi con una clausola di riscatto da parte dei rossoblù al verificarsi di determinate condizioni tecniche.