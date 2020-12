Nuovi McKennie cercasi. Meglio, per questione di costi, se arrivano direttamente dall’altra parte dell’oceano, da un Paese che non è più solo basket, baseball o football. Negli Stati Uniti ci sono anche dei buoni giocatori di soccer,Nella sua carriera ha giocato anche da mezzala e da centrocampista di fascia ma terzino destro di spinta è il ruolo che preferisce.Nato e cresciuto a Lompoc, in California, a due ore di macchina da Los Angeles, Julian ha sempre voluto fare il calciatore ma è legato da un filo invisibile alla terra e ai suoi ritmi quotidiani.Sfruttati e sottopagati, con i diritti calpestati, si sono costruiti una vita in una condizione in antitesi con il sogno americano: “I miei genitori, mio fratello, i miei amici. Si alzavano presto e tornavano la sera tardi per non far mancare nulla ai propri cari.ha dichiarato al sito ufficiale della Mls.In questo 2020 drammatico, per la pandemia COVID-19 e per gli incendi che hanno devastato la California, Araujo ha voluto stare vicino ai contadini della sua comunità, con donazioni e pasti, inviati con un messaggio che è arrivato diritto al cuore: “Quando il sole sorge lavorate, quando cala state ancora lavorando. Grazie per il lavoro che fate con le vostre mani, la vostra testa e il vostro cuore, coltivate speranza per i futuri raccolti. Sì, si può!”.Ai Galaxy dal marzo 2019, Araujo da giovane ha difeso i colori della Lompoc High School, vivendo esperienze con la Santa Barbara Soccer Club e la Barca Academy a Casa Grande, Arizona. Quest’anno, non particolarmente fortunato per l’ex squadra di Beckham (regular season chiusa al penultimo posto ad ovest),Il 2021 sarà importante, per fare il definitivo salto di qualità e per prendere una decisione importante sul suo futuro.Nei mesi scorsi ha parlato con il Tata Martino, ct del Tri, a inizio dicembre ha partecipato al training camp a stelle e strisce, convocato da Berhalter. Fino a quando non ci sarà un presenza ufficiale può cambiare idea.