La Juve su Cesare Casadei? Sì. Ma con il Chelsea non c'è trattativa né sembrano esserci margini per piazzare il colpo. Perché quella che c'è stata negli scorsi giorni è la mossa che si può definire come la più classica delle "richieste di informazioni". Solo che da Londra è arrivata la doccia fredda: non si vende, comunque non per meno di 60 milioni, al massimo un prestito secco senza opzioni di riscatto. A queste condizioni la Juve non gioca. Ma forse è solo la prima mossa.