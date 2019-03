L'infortunio che lo ha costretto al forfait in Nazionale non gli ha permesso nemmeno di giocare contro il Toro, ma Federico Chiesa resta un assoluto protagonista del mercato. Con la Juve che in particolare sembra aver deciso di affondare il colpo senza tornare più indietro. Continui i contatti con il suo papà-agente Enrico, anche Chiesa sembra gradire particolarmente l'idea di ripercorrere le orme di Federico Bernardeschi. E la Fiorentina sa che trattenerlo ancora sembra impresa impossibile: solo una questione di prezzo forse, valutazione fissata attorno ai 70 milioni e il resto lo faranno le proposte in arrivo. La Juve lavora ai fianchi e punta ad abbassare il prezzo, ma la scelta sull'erede di Douglas Costa ormai è ricaduta proprio su Chiesa.