La Fiorentina ha raggiunto la salvezza e ora può cominciare a progettare la prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è legato al futuro di Federico Chiesa. Che piaccia alla Juventus non è un mistero, come non lo è l’ammiccamento dell’Inter che peraltro lui stasera affronterà a San Siro. Eppoi ci sono diversi club inglesi che lo stanno seguendo a iniziare dal Manchester United.



Il figlio d’arte ha un contratto fino al 2022, una situazione che deve spingere semmai la Fiorentina e non Chiesa a uscire allo scoperto spiegando cosa intende fare: se vuol provare a tenere il giocatore, oltre a presentargli una proposta di rinnovo fino al 2024 con ingaggio sui 5 milioni più bonus contro l’1,5 attuali, dovrà prospettargli un piano di rafforzamento in linea con le sue comprensibili ambizioni e l’aspirazione a mettersi alla prova su palcoscenici importanti. Altrimenti le strade dovranno dividersi.



La Juve oltre ad una cifra cash sul piatto può mettere qualche contropartita interessante e utile alla causa viola. A iniziare da Rugani (la Fiorentina punta a completare il reparto difensivo, specie se Milenkovic non dovesse rinnovare) proseguendo con Romero, Luca Pellegrini, De Sciglio. Senza dimenticare Mandragora pur al momento fermo per infortunio.