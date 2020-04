Bryan Cristante alla Juve? Sembra di essere tornati indietro di un paio di stagioni, quando l'allora centrocampista dell'Atalanta sembrava poter vestire il bianconero anche grazie al feeling con Max Allegri. Ora il tecnico è Maurizio Sarri, ma Cristante resta nei radar della Juve. Non è una prima scelta, ma i rapporti con la Roma sono ottimi e un affare tra elementi non di primissimo piano potrebbe servire per sistemare l'organico e anche il bilancio, sulla scia dello cambio con conguaglio che a giugno 2019 vide coinvolti Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Con Rolando Mandragora tra le possibili contropartite.