Tra gli esterni nel mirino della Juve, tra oggi e domani, c'è anche o soprattutto Ivan Fresneda del Valladolid. Un club teoricamente amico di quello bianconero, come testimoniato dalla sinergia delle scorse stagioni. Ma che ha anche messo in chiaro di voler realizzare l'intera cifra prevista dalla clausola rescissoria: quindi 30 milioni. Per ora. Già, perché se dovesse sfondare il muro delle 22 presenze stagioni, lo stesso valore salirebbe a quota 45 milioni.