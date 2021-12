(seguito da Juventus, Napoli, Bologna e Sassuolo)ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Mi alzavo all'alba, anche con il gelo: era durissima, ma è stato molto formativo. Lavoravo e giocavo per arrotondare, poi quando mio padre è rimasto disoccupato è arrivata la spinta in più: aveva fatto tanti sacrifici per me e dovevo ricambiare, la famiglia è tutto.... Come faccio a essere paragonato a gente così? Dopotutto ho solo fatto 16 partite in B... Però Chiellini è il calciatore a cui mi ispiro, per la sua mentalità: anche lui non molla mai. Sabato ho segnato due gol dopo le voci di mercato, a questo punto meglio sentirne più spesso! Scherzi a parte, ripeto: alla Serie A non ci penso, non me lo posso permettere.? Per me ogni partita è come se fosse una finale, trovo sempre attaccanti fortissimi e penso soltanto a non farli segnare e a vincere la partita".