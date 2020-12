Che pure già a settembre sembravano poter coincidere, considerando i colloqui avviati. In quella situazione Giroud rappresentava la più classica delle strategie d'emergenza, nel caso pure Alvaro Morata fosse sfumato dopo le prime scelte Luis Suarez ed Edin Dzeko. Adesso i contatti sono ripresi perché la Juve sta cercando di capire se davvero possa essere necessaria, come sembra, una prima punta in più da affiancare a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, avendo evidentemente caratteristiche diverse Paulo Dybala e non necessariamente adatte a ciò che chiede Pirlo dai suoi attaccantiDa anni nei radar di diverse squadre italiane, anche Lazio e Inter a più riprese sono state vicine al centravanti campione del Mondo. Ora tocca alla Juve, ora dopo settembre e dopo altre finestre di mercato passate.189 minuti appena disputati fin qui, praticamente nulla. Allora è arrivato il momento di cambiare aria, andando dove hanno bisogno di lui. E nonostante non sia più giovanissimo con i suoi 34 anni, un contratto da 18 mesi alla Juve potrebbe convincerlo, sempre che il Chelsea non si metta di mezzo con richieste fuori mercato.Insomma, l'incastro è quasi naturale.