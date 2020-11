Ieri Olivier Giroud è stato decisivo con il gol che ha permesso al Chelsea di battere il Rennes. In conferenza stampa il tecnico dei Blues Lampard ha così parlato dell'attaccante che piace all'Inter: "Sarebbe fantastico giocasse sempre così. La sua presenza in campo si fa sempre sentire, soprattutto in termini di resistenza e fisicità. È vero, mi sta creando qualche dubbio con queste sue prestazioni. Sia lui che Abraham stanno giocando bene, ma è un bel dilemma. Olivier dà tanto alla squadra ogni qual volta viene chiamato in causa e posso assicurare che troverà sempre spazio".