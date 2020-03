Dopo averlo trattato in estate ed esserci andata ancora più vicino anni fa quando poteva prenderlo dal Molde a soli 5 milioni, la Juventus non ha ancora mollato Erling Haaland. Classe 2000, è l'ultima stellina del calcio europeo e nel mercato di gennaio ha fatto il salto sbarcando in Bundesliga al Borussia Dortmund. C'è però un retroscena sul suo contratto: l'attaccante norvegese ha firmato con il Dortmund fino al 2021 ma ha una clausola di 75 milioni che i bianconeri potrebbero pagare in estate.