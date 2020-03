La Juventus studia con grande attenzione la posizione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain e sia Paratici che Leonardo hanno un piano per trarre entrambi vantaggio dall'operazione. Secondo Tuttosport non ci sarà Paulo Dybala nell'affare, bensì Miralem Pjanic, che piace molto ai parigini ma la cui valutazione è inferiore a quella dell'argentino con il club bianconero che dovrà colmare il gap con un'offerta cash. E l'Inter? Aspetta e monitora perchè se Icardi dovesse tornare in Italia dopo il riscatto dal PSG guadagnerebbe altri 15 milioni di euro per un totale di 85 milioni.