Un contatto diretto c'è già stato la scorsa estate: "Tieniti pronto, se partisse Pjanic...". Da una parte i dirigenti della Juve, dall'altra Jorginho, ovviamente rappresentato dai suoi agenti. Poi Pjanic è stato tra i pochi a essere rimasto nella categoria degli incedibili e Jorginho è rimasto al Chelsea, anche senza Maurizio Sarri. Ora la posizione di Pjanic è molto più precaria, gli altri obiettivi del centrocampo non vengono intesi come registi, da Tonali in poi. E Jorginho è di nuovo in allerta, con il Chelsea che al giusto prezzo lo lascerà partire.