, ct dell', ha parlato in conferenza stampa dopo aver diramato la lista dei convocati per gli impegni con Malta e Macedonia del Nord, nella quale non figura: "La porta per lui è aperta al 100%. Non ci sono dubbi su questo. In termini di qualità e personalità è stata una parte cruciale del percorso che abbiamo fatto, ma non era disponibile per le scorse gare, la squadra sta giocando bene, contro l'Italia è stata eccezionale, e siamo rimasti fedeli a quel gruppo, deliberatamente non abbiamo apportato modifiche. È giusto nei confronti dei ragazzi della squadra".- "Tornato protagonista con il Manchester United? È fantastico. Ho pensato che potesse significare che questa era la prima volta che non ricevevo una domanda su di lui. Vuoi che i tuoi giocatori si divertano nei loro club e lui lotta per la squadra. Sono davvero contento per lui".- "Non gli ho parlato. Sa che lo amiamo, è stato eccezionale nelle sue ultime tre partite con noi, quindi siamo davvero contenti di lui. Gli piace giocare con noi, quindi per me non c'è niente di cui discutere. Quello che succede nel suo club non ha niente a che fare con me. Sul rosso è stato sfortunato. Penso che sia un cartellino rosso, ma tutti sanno che stava cercando di proteggere la palla. È stato un peccato".- "Per ogni giocatore che non gioca, quello che conta è la sua carriera. L'Inghilterra è una conseguenza del club, ma vuoi anche realizzarti. Se ti alleni ogni giorno, vuoi giocare. Gioca con giocatori di livello mondiale nel suo club, quindi capisco perfettamente perché non scende in campo. Tra lui, Guardiola e Begiristain sono sicuro che discuteranno sulla strada migliore da seguire. Conosciamo la qualità del suo gioco ed è stato il nostro giocatore dell'anno un paio di anni fa. Ci piacerebbe che giocasse, ma non ci sono molti giocatori che possono giocare nella sua posizione".L'INFORTUNIO DI STONES - "È una zona del campo in cui abbiamo avuto un grande turnover in rosa. Sono davvero dispiaciuto per John. Sta attraversando un momento difficile a livello di infortuni in questo momento, ma dà un'opportunità ad altre persone. Dobbiamo sapere qualcosa in più su alcuni altri giocatori in quella zona del campo".IL VAR HA ROVINATO TOTTENHAM-CHELSEA? - "Mi annoiavo guardando la partita, erano sempre fermi a terra. Il rovescio della medaglia è che le decisioni alla fine sono state tutte giuste, credo. Se questo è lo scopo allora va bene, ma sta togliendo il divertimento ai gol, penso che la palla in gioco incredibilmente stata poco anche dopo 21 minuti di recupero. Ho parlato di VAR un mese fa, è inutile che ne parli ancora".IL FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO - "Non mi preoccupa molto. Lasciamo che i guardalinee alzino la bandiera come hanno sempre fatto, se vogliamo dare il beneficio del dubbio agli attaccanti va bene: cerchiamo la perfezione in un mondo imperfetto. Ci sarà sempre bisogno di decisioni e interpretazioni, quindi accettiamo le decisioni degli arbitri e dei guardalinee e andiamo avanti con il gioco".FUTURO: A LUNGO SULLA PANCHINA DELLA NAZIONALE? - "Il mio contratto scadrà il prossimo dicembre e penso che qualsiasi allenatore che pensi oltre i sette mesi sia in una posizione molto privilegiata. Sono super entusiasta delle qualificazioni all'Europeo, ci stiamo davvero preparando per il prossimo e penso che ogni manager internazionale viva davvero di torneo in torneo. Sono davvero a mio agio con la mia posizione, adoro lavorare con questa squadra e questo staff, e non vediamo l'ora che arrivino i prossimi mesi. Non avevo pensato di restare fino al 2026. L'ultima volta che abbiamo giocato a Malta qui, ho scoperto che avrei allenato la squadra quattro giorni prima del ritiro. La maggior parte delle cose che ho imparato nella mia vita da quando ho finito di giocare è che non ne sapevo nulla fino a pochi giorni prima che accadessero. Non sono uno che ha mai avuto in mente un piano sulla sua carriera. Facciamo quello che stiamo facendo, proviamo a farlo nel miglior modo possibile e andiamo avanti. Non sono qui per accumulare partite o anni, si tratta di essere la migliore squadra possibile, affrontando quelle sfide".