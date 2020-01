La Juve su Paul Pogba. Un titolo, un tormentone. Destinato a durare nel tempo. Perché anche in questa stagione che sta scivolando via con il centrocampista francese fermo ai box e destinato a subire l'intervento chirurgico al piede, la situazione non cambia: Pogba è scontento, vuole cambiare aria, la Juve osserva e ci prova. L'anno scorso sarebbe arrivata a 100 milioni, non sarebbero bastati per convincere il Manchester United. Ora la storia si ripete, alla Continassa si spera con un finale diverso.